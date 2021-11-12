С основным докладом выступил врио руководителя Минфина республики Юнус Саадуев. Он заметил, что бюджет сохраняет социальную направленность. Крупные средства будут направлены на здравоохранение (11,2 миллиарда рублей), образование (более 56 миллиарда рублей), социальную политику (48,7 миллиарда рублей).
В Махачкале прошло публичное обсуждение проекта закона о бюджете Дагестана на следующий год
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2021. Пятница 08:22
Публичное слушание по бюджету Республики Дагестан на следующий год и плановый период 2023 и 2024 годы прошло 11 ноября в Народном Собрании.
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