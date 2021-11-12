В Махачкале прошло публичное обсуждение проекта закона о бюджете Дагестана на следующий год

Автор Мадина

Публичное слушание по бюджету Республики Дагестан на следующий год и плановый период 2023 и 2024 годы прошло 11 ноября в Народном Собрании.