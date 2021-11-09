Дагестанцы разместили в банках более 114 млрд рублей

Объем привлеченных банками средств клиентов на территории Республики Дагестан на 1 октября текущего года превысил 114 млрд рублей. За год он вырос на 10 процентов (общероссийский показатель вырос на 15,6%, северокавказский – на 8,8%), информирует пресс-служба Отделения – НБ Дагестана.

Сообщают, что такие показатели в регионе обязаны увеличившимся вкладам и прочим средствам жителей, общий объем которых за год вырос на 11 процентов и дошел до 88,7 млрд рублей. Депозиты юридических лиц увеличились за прошедший год на 94 процента и достигли 4,8 млрд рублей.