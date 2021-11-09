ЗАМАНА - Дагестанцы разместили в банках более 114 млрд рублей

Дагестанцы разместили в банках более 114 млрд рублей

Автор
09 ноября, 2021. Вторник 13:20
Дагестанцы разместили в банках более 114 млрд рублей

Объем привлеченных банками средств клиентов на территории Республики Дагестан на 1 октября текущего года превысил 114 млрд рублей. За год он вырос на 10 процентов (общероссийский показатель вырос на 15,6%, северокавказский – на 8,8%), информирует пресс-служба Отделения – НБ Дагестана. 

Дагестанцы разместили в банках более 114 млрд рублей
Экономика

Сообщают, что такие показатели в регионе обязаны увеличившимся вкладам и прочим средствам жителей, общий объем которых за год вырос на 11 процентов и дошел до 88,7 млрд рублей. Депозиты юридических лиц увеличились за прошедший год на 94 процента и достигли 4,8 млрд рублей.

 

Прочитано 36 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top