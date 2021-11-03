В ведомстве напоминают что на протяжении всего 2021 года цена молочной продукции оставалась стабильной, увеличение цен на эту продукцию не превышало уровень инфляции. Они добавили, что для дополнительной помощи животноводческой области прорабатывается вопрос расширения механизма распределения денег, поступивших от экспортной пошлины на основные зерновые культуры. Кроме того, в текущем году на компенсацию части затрат на приобретение кормов для молочного животноводства будет дополнительно выделено 10,6 миллиарда рублей субсидий.
Минсельхоз РФ сообщил о сдерживании роста цен производителями молочной продукции
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 11:40
Производители молочной продукции сдерживают "взрывное" увеличение стоимости на нее так, дабы рост цен не превышал уровень инфляции, информирует Минсельхоз России.
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