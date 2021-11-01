В Дагестане собираются увеличить площадь виноградников до 30 тысяч га к 2030 году, информирует РИА "Дагестан".

Об этом информировал врио заместителя премьер-министра Абдулмуслим Абдулмуслимов, который выступил с основным докладом о состоянии АПК региона на собрании по важным темам стратегического развития агропромышленного комплекса Дагестана, под руководством лидера региона Сергея Меликова.

Абдулмуслимов отметил, что виноградарство и виноделие являются одной из важнейших и бюджетообразующих сфер аграрного сектора региона. Он предложил создать список виноградопригодных земель, которые будут использоваться только под данной культурой и предоставляться в будущем возможным инвесторам. Подробнее можно прочитать тут.