ЗАМАНА - В Дагестане площадь виноградников собираются увеличить до 30 тысяч га к 2030 году

В Дагестане площадь виноградников собираются увеличить до 30 тысяч га к 2030 году

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01 ноября, 2021. Понедельник 08:25
В Дагестане площадь виноградников собираются увеличить до 30 тысяч га к 2030 году

В Дагестане собираются увеличить площадь виноградников до 30 тысяч га к 2030 году, информирует РИА "Дагестан".

В Дагестане площадь виноградников собираются увеличить до 30 тысяч га к 2030 году
Экономика

Об этом информировал врио заместителя премьер-министра Абдулмуслим Абдулмуслимов, который выступил с основным докладом о состоянии АПК региона на собрании по важным темам стратегического развития агропромышленного комплекса Дагестана, под руководством лидера региона Сергея Меликова.

Абдулмуслимов отметил, что виноградарство и виноделие являются одной из важнейших и бюджетообразующих сфер аграрного сектора региона. Он предложил создать список виноградопригодных земель, которые будут использоваться только под данной культурой и предоставляться в будущем возможным инвесторам.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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