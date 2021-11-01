В Дагестане прогнозируют рост валового регионального продукта в текущем году

Валовый региональный продукт (ВРП) Дагестана в текущем году составит 806,8 миллиардов рублей с ростом на 3 процента к показателю прошлого года. Об этом информируют в пресс-службе Правительства Дагестана по результатам совещания регионального кабинета министров.

Премьер-министр Дагестана отметил, что в основные показатели развития региона входят такие: отраслевая структура экономики, удельный вес валового регионального продукта, индекс промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал и уровень безработицы.

Увеличение ВВП зафиксировано по таким категориям: промышленное производство - за 2020 год объем по направлению равен – 108,9 процентам, а это 67,6 миллиарда рублей, сельское хозяйство — за прошлый год темп роста составил 101,3 процентов, а это 154,9 миллиарда рублей, розничная торговля — за 9 месяцев текущего года замечен рост на 4,5 процента, это 426,5 миллиарда рублей.