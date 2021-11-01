ЗАМАНА - В Дагестане прогнозируют рост валового регионального продукта в текущем году

В Дагестане прогнозируют рост валового регионального продукта в текущем году

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01 ноября, 2021. Понедельник 02:30
В Дагестане прогнозируют рост валового регионального продукта в текущем году

Валовый региональный продукт (ВРП) Дагестана в текущем году составит 806,8 миллиардов рублей с ростом на 3 процента к показателю прошлого года. Об этом информируют в пресс-службе Правительства Дагестана по результатам совещания регионального кабинета министров.

В Дагестане прогнозируют рост валового регионального продукта в текущем году
Экономика

Премьер-министр Дагестана отметил, что в основные показатели развития региона входят такие: отраслевая структура экономики, удельный вес валового регионального продукта, индекс промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал и уровень безработицы.

Увеличение ВВП зафиксировано по таким категориям: промышленное производство - за 2020 год объем по направлению равен – 108,9 процентам,  а это 67,6 миллиарда рублей, сельское хозяйство — за прошлый год темп роста составил 101,3 процентов, а это 154,9 миллиарда рублей,  розничная торговля — за 9 месяцев текущего года замечен рост на 4,5 процента, это 426,5 миллиарда рублей.

 

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