ЗАМАНА - Стратегическое развитие АПК Дагестана обсудили под руководством Сергея Меликова

Стратегическое развитие АПК Дагестана обсудили под руководством Сергея Меликова

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31 октября, 2021. Воскресенье 01:38
Стратегическое развитие АПК Дагестана обсудили под руководством Сергея Меликова

В пятницу, 29 октября, лидер Дагестана Сергей Меликов провел собрание, на котором были обсуждены актуальные темы стратегического развития агропромышленного комплекса региона.

Стратегическое развитие АПК Дагестана обсудили под руководством Сергея Меликова
Экономика

Данный вопрос, как заметил Глава Дагестана, весьма важен для республики.

При всех возможностях региона – наличие высококачественной мясной, фруктово-ягодной и овощной продукции – существует ряд проблем, которые не позволяют эффективно развиваться отрасли. В том числе – это отсутствие перерабатывающих компаний, а также площадки для прямой продажи для сельхозтоваропроизводителей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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