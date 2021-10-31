Данный вопрос, как заметил Глава Дагестана, весьма важен для республики.
Стратегическое развитие АПК Дагестана обсудили под руководством Сергея Меликова
- Автор Мадина
- 31 октября, 2021. Воскресенье 01:38
В пятницу, 29 октября, лидер Дагестана Сергей Меликов провел собрание, на котором были обсуждены актуальные темы стратегического развития агропромышленного комплекса региона.
При всех возможностях региона – наличие высококачественной мясной, фруктово-ягодной и овощной продукции – существует ряд проблем, которые не позволяют эффективно развиваться отрасли. В том числе – это отсутствие перерабатывающих компаний, а также площадки для прямой продажи для сельхозтоваропроизводителей. Подробнее можно прочитать тут.
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