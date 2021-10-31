При всех возможностях региона – наличие высококачественной мясной, фруктово-ягодной и овощной продукции – существует ряд проблем, которые не позволяют эффективно развиваться отрасли. В том числе – это отсутствие перерабатывающих компаний, а также площадки для прямой продажи для сельхозтоваропроизводителей. Подробнее можно прочитать тут.