ЗАМАНА - В Махачкале пройдет сельскохозяйственная ярмарка

В Махачкале пройдет сельскохозяйственная ярмарка

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14 октября, 2021. Четверг 09:04
В Махачкале пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Очередную сельхозярмарку дагестанское правительство организует 16 октября.

В Махачкале пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Экономика

Традиционно, она пройдет в Махачкале по улице Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского).

 

 

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