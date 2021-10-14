Традиционно, она пройдет в Махачкале по улице Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского).
Очередную сельхозярмарку дагестанское правительство организует 16 октября.
Традиционно, она пройдет в Махачкале по улице Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского).
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