Представители Дагестана приняли участие в обсуждении федерального бюджета

Первый зампредседателя Правительства Дагестана Нюсрет Омаров и министр финансов РД Юнус Саадуев приняли участие в работе парламентских слушаний о федеральном бюджете под руководством Валентины Матвиенко.

По словам Матвиенко — это первое публичное обсуждение бюджета с участием представителей субъектов федерации, оттого и значимое.

Она также подчеркнула, что экономика России вновь вернулась в докризисный уровень. Ожидается рост ВВП на 4%.