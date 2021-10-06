ЗАМАНА - Представители Дагестана приняли участие в обсуждении федерального бюджета

Представители Дагестана приняли участие в обсуждении федерального бюджета

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06 октября, 2021. Среда 16:51
Представители Дагестана приняли участие в обсуждении федерального бюджета

Первый зампредседателя Правительства Дагестана Нюсрет Омаров и министр финансов РД Юнус Саадуев приняли участие в работе парламентских слушаний о федеральном бюджете под руководством Валентины Матвиенко. 

Представители Дагестана приняли участие в обсуждении федерального бюджета
Экономика

По словам Матвиенко — это первое публичное обсуждение бюджета с участием представителей субъектов федерации, оттого и значимое. 

Она также подчеркнула, что экономика России вновь вернулась в докризисный уровень. Ожидается рост ВВП на 4%.

 

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