По словам Матвиенко — это первое публичное обсуждение бюджета с участием представителей субъектов федерации, оттого и значимое.
Она также подчеркнула, что экономика России вновь вернулась в докризисный уровень. Ожидается рост ВВП на 4%.
Первый зампредседателя Правительства Дагестана Нюсрет Омаров и министр финансов РД Юнус Саадуев приняли участие в работе парламентских слушаний о федеральном бюджете под руководством Валентины Матвиенко.
По словам Матвиенко — это первое публичное обсуждение бюджета с участием представителей субъектов федерации, оттого и значимое.
Она также подчеркнула, что экономика России вновь вернулась в докризисный уровень. Ожидается рост ВВП на 4%.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..