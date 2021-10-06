ЗАМАНА - В Европе предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ

В Европе предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ

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06 октября, 2021. Среда 08:25
В Европе предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ

5 стран Евросоюза выступили с идеей о расследовании причин рекордного роста цен на газ. Об этом рассказал сотрудник Bloomberg Хавьер Блас в своем Twitter-аккаунте.

В Европе предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ
Экономика

Предложение было оформлено в документ, который подписали главы министерств экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. В нем страны предлагают изучить работу европейского рынка газа, дабы выяснить, почему нынешние газовые контракты оказались недостаточны.

 

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