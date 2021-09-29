В Махачкале прошла конференция «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан»

На конференции прошла демонстрация главных принципов проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Кроме того, была обсуждена тема развития экономики ключевых сфер. Также на конференции коснулись темы цифровой трансформации отраслей экономики. Глава Дагестана заметил, что прежде всего необходимо объективно оценить сегодняшний социально-экономической статус Дагестана, а уже после этого планировать задачи по развитию республики. По электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 11 октября 2021 года каждый дагестанец может предложить свои мысли и идеи по социально-экономическому развитию республики.