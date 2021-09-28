В документе отражены приоритетные направления в развитии региона.
Особое внимание уделено вопросам устойчивого развития, сохранения биосистем Дагестана и экологии.
Ознакомиться со стратегией и высказать свое мнение можно, перейдя по ссылке.
Минэкономики Дагестана разместило на своем сайте Стратегию социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года.
В документе отражены приоритетные направления в развитии региона.
Особое внимание уделено вопросам устойчивого развития, сохранения биосистем Дагестана и экологии.
Ознакомиться со стратегией и высказать свое мнение можно, перейдя по ссылке.
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