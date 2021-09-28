В Дагестане обнародовали проект стратегии социально-экономического развития РД

Текст первой редакции стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на время до 2030 года появился в широком доступе, его опубликовало Министерство экономики и территориального развития республики.

Проект содержит 5 глав: «Стратегические направления комплексного социально-экономического развития: цели, задачи и мероприятия»; «Основные результаты стратегического анализа социально-экономического развития Дагестана»; «Организационно-экономический механизм и ресурсное обеспечение реализации стратегии»; «Стратегическое целеполагание»; «Показатели и ожидаемые результаты реализации стратегии».

Проект появился в широком доступе для обсуждения. До 11 октября можно прислать свои поправки и идеи, дабы сделать проект лучше.

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