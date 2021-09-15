ЗАМАНА - В России подорожал чеснок

В России подорожал чеснок

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15 сентября, 2021. Среда 02:27
В России подорожал чеснок

Сезонное падение стоимости на овощи в конце лета никак не повлияло на чеснок: в августе он стал дороже по сравнению с июлем примерно на 4 процента. Причина этого заключается в уменьшении импорта и увеличения цен в Китае, откуда РФ привозит больше 80 процентов этого продукта.

В России подорожал чеснок
Экономика

В прошлом месяце 1 кг чеснока в продаже стал дороже по сравнению с июлем на 3,8%, до 283,2 руб. Продукты из стандартного «борщевого набора» стали дешевле, но на чеснок сезонное уменьшение цен никак не появлияло.

 

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