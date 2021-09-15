В России подорожал чеснок

Сезонное падение стоимости на овощи в конце лета никак не повлияло на чеснок: в августе он стал дороже по сравнению с июлем примерно на 4 процента. Причина этого заключается в уменьшении импорта и увеличения цен в Китае, откуда РФ привозит больше 80 процентов этого продукта.