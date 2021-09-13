Абдулпатах Амирханов поручил рассмотреть возможности участия Дагестана в новых госпрограммах
- Автор Диляра
- 13 сентября, 2021. Понедельник 22:11
Об этом он сказал на совещание в Правительстве Дагестана, где обсуждался вопрос подготовки заявок для участия в государственных программах Российской Федерации.
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