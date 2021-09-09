ЗАМАНА - В селе Хахита Левашинского района завершат строительство школы на 260 мест

В селе Хахита Левашинского района завершат строительство школы на 260 мест

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09 сентября, 2021. Четверг 19:41
В селе Хахита Левашинского района завершат строительство школы на 260 мест

Компанией «Каспий-Дагестан» за счет собственных средств в 2008 году было начато строительство школы на 260 мест с корпусом на 50 спальных мест в селе Хахита Левашинского района. Однако продолжение строительства только за счет собственных средств компании не представлялось возможным.

В селе Хахита Левашинского района завершат строительство школы на 260 мест
Экономика


Учитывая важность социально значимого проекта, компания безвозмездно передала данный объект администрации Левашинского района. Завершение долгостроя стало возможным благодаря содействию кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладина Гасанова по включению общеобразовательной организации села Хахита Левашинского района в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» и для предоставления субсидии из федерального бюджета.

 

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