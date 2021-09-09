Учитывая важность социально значимого проекта, компания безвозмездно передала данный объект администрации Левашинского района. Завершение долгостроя стало возможным благодаря содействию кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладина Гасанова по включению общеобразовательной организации села Хахита Левашинского района в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» и для предоставления субсидии из федерального бюджета.
В селе Хахита Левашинского района завершат строительство школы на 260 мест
- Автор Шахри
- 09 сентября, 2021. Четверг 19:41
Компанией «Каспий-Дагестан» за счет собственных средств в 2008 году было начато строительство школы на 260 мест с корпусом на 50 спальных мест в селе Хахита Левашинского района. Однако продолжение строительства только за счет собственных средств компании не представлялось возможным.