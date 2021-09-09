В селе Хахита Левашинского района завершат строительство школы на 260 мест

Компанией «Каспий-Дагестан» за счет собственных средств в 2008 году было начато строительство школы на 260 мест с корпусом на 50 спальных мест в селе Хахита Левашинского района. Однако продолжение строительства только за счет собственных средств компании не представлялось возможным.