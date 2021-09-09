ЗАМАНА - В Чародинском районе обустроят детские и спортивные площадки

В Чародинском районе обустроят детские и спортивные площадки

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09 сентября, 2021. Четверг 19:37
В Чародинском районе обустроят детские и спортивные площадки

Молодежь Чародинского района обратилась к Врио Главы Республики Дагестан С.А. Меликову и кандидату в депутаты Государственной Думы ФС РФ Д.Н. Гасанову во время посещения ими района с просьбой обустроить детскую площадку в районном центре с. Цуриб и спортивную площадку (воркаут) в селе Гилиб.

В Чародинском районе обустроят детские и спортивные площадки
Экономика

В настоящее время оборудование для площадок доставлено в населенные пункты. Администрацией района для установки определены участки. А местная молодежь проявила инициативу по их монтажу.

 

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