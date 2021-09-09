Мораторий продлен до 2022 года. Как отметил Мишустин, это поможет бизнесменам быстрее восстановить свой бизнес.
Продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса
- Автор Диляра
- 09 сентября, 2021. Четверг 17:30
Об этом сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.
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