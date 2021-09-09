ЗАМАНА - Продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса

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09 сентября, 2021. Четверг 17:30
Продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Об этом сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

Продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса
Экономика

Мораторий продлен до 2022 года. Как отметил Мишустин, это поможет бизнесменам быстрее восстановить свой бизнес.

 

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