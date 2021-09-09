Хаджи-Мурад Абашилов отметил, что реализацией проекта будет заниматься крупный холдинг. В планах есть сначала для начала построить две теплицы по 5 гектаров, а потом 10 гектаров. Также планируется облагородить прилегающую территорию.
Хаджи-Мурад Абашилов: «Строительством нового тепличного комплекса займется крупный холдинг»
- Автор Диляра
- 09 сентября, 2021. Четверг 16:12
Врио руководителя агентства Хаджи-Мурад Абашилов прокомментировал план построения нового тепличного комплекса площадью 20 га в Новолакском районе, об этом говорилось на совещание в Правительстве Дагестана.
Хаджи-Мурад Абашилов отметил, что реализацией проекта будет заниматься крупный холдинг. В планах есть сначала для начала построить две теплицы по 5 гектаров, а потом 10 гектаров. Также планируется облагородить прилегающую территорию.
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