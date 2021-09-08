В мероприятии также приняли участие управляющие крупных рынков города.
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Новый способ оплаты на городских рынках был обсужден в рамках совещания с участием работников мэрии города, представителей дагестанского отделения Национального банка.
В мероприятии также приняли участие управляющие крупных рынков города.
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