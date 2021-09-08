ЗАМАНА - На рынках Махачкалы можно будет расплачиваться картой

На рынках Махачкалы можно будет расплачиваться картой

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08 сентября, 2021. Среда 09:33
На рынках Махачкалы можно будет расплачиваться картой

Новый способ оплаты на городских рынках был обсужден в рамках совещания с участием работников мэрии города, представителей дагестанского отделения Национального банка.

На рынках Махачкалы можно будет расплачиваться картой
Экономика

В мероприятии также приняли участие управляющие крупных рынков города.

Подробнее – в источнике.

 

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