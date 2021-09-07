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Более 40 тысяч человек в Дагестане получили выплаты на первенца
- Автор Арслан
- 07 сентября, 2021. Вторник 15:40
По 10 757 рублей на своего первого ребенка, по данным Минтруда РД, получили 43 578 гражданам.
По 10 757 рублей на своего первого ребенка, по данным Минтруда РД, получили 43 578 гражданам.
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