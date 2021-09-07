Правительство региона внесло в программу изменения, благодаря которым к 2022 году должно быть зафиксировано увеличение вылова рыбы до 20 тысяч тонн и более.
Более 250 млн рублей выделят в Дагестане на реализацию второго этапа программы развития рыбохозяйственного комплекса.
Правительство региона внесло в программу изменения, благодаря которым к 2022 году должно быть зафиксировано увеличение вылова рыбы до 20 тысяч тонн и более.
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