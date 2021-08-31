В Махачкале ожидается повышение цены за проезд на общественном транспорте

Автор Арслан

Некоторые транспортные компании с 1 сентября намерены повысить стоимость проезда с 23 до 27 рублей, однако, как сообщили в пресс-службе администрации города, цена пока останется прежней.