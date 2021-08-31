ЗАМАНА - В Махачкале ожидается повышение цены за проезд на общественном транспорте

В Махачкале ожидается повышение цены за проезд на общественном транспорте

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31 августа, 2021. Вторник 15:06
В Махачкале ожидается повышение цены за проезд на общественном транспорте

Некоторые транспортные компании с 1 сентября намерены повысить стоимость проезда с 23 до 27 рублей, однако, как сообщили в пресс-службе администрации города, цена пока останется прежней.

В Махачкале ожидается повышение цены за проезд на общественном транспорте
Экономика

Отмечено, что с владельцами компании была достигнут договоренность отсрочить рост тарифа.

«На какой срок оттянули рост тарифа пока неизвестно, всё зависит от цен на газ», - пояснили в мэрии Махачкалы.

 

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