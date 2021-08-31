ЗАМАНА - РИА «Рейтинг» опубликовало данные оборота розничной торговли после коронавируса

РИА «Рейтинг» опубликовало данные оборота розничной торговли после коронавируса

Автор
31 августа, 2021. Вторник 13:03
РИА «Рейтинг» опубликовало данные оборота розничной торговли после коронавируса

Согласно сведениям агентства, в Дагестане существенно возрос оборот розничной торговли после локдауна коронавируса.

РИА «Рейтинг» опубликовало данные оборота розничной торговли после коронавируса
Экономика

Отмечено, что с темпами роста равным свыше 15% Дагестан оказался на 18 строчке в рейтинге страны.

В соответствии со средним показателем на одного жителя приходится порядка 83 тысяч р. от общего объема розничной торговли за указанный период.

 

Прочитано 14 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top