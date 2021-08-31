РИА «Рейтинг» опубликовало данные оборота розничной торговли после коронавируса

Согласно сведениям агентства, в Дагестане существенно возрос оборот розничной торговли после локдауна коронавируса.

Отмечено, что с темпами роста равным свыше 15% Дагестан оказался на 18 строчке в рейтинге страны.

В соответствии со средним показателем на одного жителя приходится порядка 83 тысяч р. от общего объема розничной торговли за указанный период.