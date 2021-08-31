Отмечено, что с темпами роста равным свыше 15% Дагестан оказался на 18 строчке в рейтинге страны.
В соответствии со средним показателем на одного жителя приходится порядка 83 тысяч р. от общего объема розничной торговли за указанный период.
Согласно сведениям агентства, в Дагестане существенно возрос оборот розничной торговли после локдауна коронавируса.
Отмечено, что с темпами роста равным свыше 15% Дагестан оказался на 18 строчке в рейтинге страны.
В соответствии со средним показателем на одного жителя приходится порядка 83 тысяч р. от общего объема розничной торговли за указанный период.
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