Дагестан может получить бюджетные кредиты на развитие инфраструктурных проектов

В дагестанском правительстве под руководством Абдулпатаха Амирханова состоялось совещание, посвященное подготовке заявок на бюджетные кредиты для финансового обеспечения реализации инфраструктурных проектов на территории республики.

Бюджетные кредиты могут быть получены на строительство, техническое перевооружение, капремонт объектов туристской инфраструктуры и т.д.

Председатель Правительства поручил в течение трех дней профильным министерствам дать конкретные предложения для подготовки заявок на предоставление бюджетных кредитов.