Село Сар-Сар обустраивают в рамках государственной программы

Зампредседателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Кизлярский район с рабочим визитом и проверил ход реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», – сообщает пресс-служба Правительства Дагестана.

Сейчас по одному из направлений программы комплексно застраивают село Сар-Сар в Кизлярском районе.

В селе уже есть автомобильная дорога, две водонапорные башни, проложены газопровод и водопровод, сети электроснабжения и построен детский сад.