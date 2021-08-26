ЗАМАНА - Село Сар-Сар обустраивают в рамках государственной программы

Село Сар-Сар обустраивают в рамках государственной программы

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26 августа, 2021. Четверг 14:35
Село Сар-Сар обустраивают в рамках государственной программы

Зампредседателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Кизлярский район с рабочим визитом и проверил ход реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», – сообщает пресс-служба Правительства Дагестана.

Село Сар-Сар обустраивают в рамках государственной программы
Экономика

 Сейчас по одному из направлений программы комплексно застраивают село Сар-Сар в Кизлярском районе.

 В селе уже есть автомобильная дорога, две водонапорные башни, проложены газопровод и водопровод, сети электроснабжения и построен детский сад.

 

 

 

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