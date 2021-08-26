Сергей Меликов и Дмитрий Патрушев обсудили развитие АПК в Дагестане
- Автор Шахри
- 26 августа, 2021. Четверг 09:43
Сергей Меликов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обсудили широкий круг вопросов, касающийся потенциального развития АПК в регионе.
Министр отметил стабильную ситуацию с АПК в регионе.
Собрано свыше 250 тысяч тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году. Также в прошлом году было увеличено производство молока, птицы и скота.
Патрушев и Меликов также рассмотрели вопросы господдержки аграриев.
Последнее от Шахри
- Единовременные выплаты получат сотрудники МВД и курсанты военных училищ
- «Русская жена» приехала в Дербент
- Изумруд Мугутдинова прокомментировала поручение Путина о выплатах пенсионерам
- В Дагестане трех сотрудников МВД лишили званий и уволили из органов
- Абдурахман Манафов о высокой оценке специалистов и ученых из Дагестана