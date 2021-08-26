ЗАМАНА - Сергей Меликов и Дмитрий Патрушев обсудили развитие АПК в Дагестане

Сергей Меликов и Дмитрий Патрушев обсудили развитие АПК в Дагестане

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26 августа, 2021. Четверг 09:43
Сергей Меликов и Дмитрий Патрушев обсудили развитие АПК в Дагестане

 Сергей Меликов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обсудили широкий круг вопросов, касающийся потенциального развития АПК в регионе.

Министр  отметил  стабильную ситуацию с АПК в регионе.

Собрано свыше 250 тысяч тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году. Также в прошлом году было увеличено производство молока, птицы и скота.

Патрушев и Меликов также рассмотрели вопросы господдержки аграриев.

 

Сергей Меликов и Дмитрий Патрушев обсудили развитие АПК в Дагестане
Экономика

 

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