Сергей Меликов: «Отсутствие полноценной системы очистки сточных вод не позволяет использовать песчаные пляжи на берегу республики»

Он отметил, что регион не может полноценно принимать туристов в самом густонаселенном месте побережья Каспия из-за неочищенных стоков, которые сбрасываются в море. «Отсутствие полноценной системы очистки сточных вод не позволяет использовать песчаные пляжи на берегу республики. Большая часть жителей лишена качественного водоснабжения, живет без нормальной канализации. Объекты водоснабжения и водоотведения, не проходившие капитального ремонта с момента постройки, с 70-х годов прошлого столетия, практически полностью изношены. Даже в крупных городах отсутствуют необходимые очистные сооружения», - сообщил Меликов. Также он доложил, что в регионе нет схем водоснабжения и водоотведения. Ряд объектов, строительство которых было начато в прежние годы в рамках действовавших тогда федеральных программ, до настоящего времени не завершены. Это прежде всего очистные сооружения, системы канализации городов, крупные водоводы. Кроме того, есть острая потребность в проектировании и строительстве новых объектов водоснабжения с учетом новых проектных мощностей и требований, предъявляемых к ним. Приоритетный вопрос – это полная реконструкция и расширение очистных сооружений Махачкалы. Также он обратился к руководителю страну с просьбой предложить Правительству Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов принять решение о выделении в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем дополнительных ассигнований на предоставление бюджету Республики Дагестан межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов на расширение и реконструкцию по решению этих проблем, и прежде всего по канализационному коллектору города Махачкалы. Мы его рассматриваем сегодня не только как коллектор Махачкалы, а как коллектор агломерации, объединяющей два крупных города – Махачкалу и Каспийск, который мы можем в последующем использовать для дальнейшего развития этой инфраструктуры.