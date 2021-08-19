ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Мы активно работаем по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов»

Сергей Меликов: «Мы активно работаем по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов»

Автор
19 августа, 2021. Четверг 13:52
Сергей Меликов: «Мы активно работаем по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов»

Сегодня, 18 августа, прошла встреча в режиме ВКС Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Сергей Меликов: «Мы активно работаем по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов»
Экономика

В ходе встречи были подняты вопросы социально-экономического развития региона. Также Сергей Меликов рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов. Он доложил Владимиру Путину, что в этом направлении идет тщательная работа, под его руководством.

«Сегодня мы активно работаем по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов, но работы, которую мы сегодня организовали, крайне недостаточно. В ряде городов отсутствуют резервы трансформаторной мощности на основных питающих станциях. И в целом для нормализации ситуации в электросетевом комплексе необходимо выполнить работы по модернизации, техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству объектов электросетевого комплекса республики. Реализация указанных мероприятий возможна при условии соответствующего финансирования. Считаю необходимым рассмотреть наше предложение о возможности финансирования данной программы в требуемом объеме: это 6,9 миллиарда рублей, это в целом реконструкция и модернизация. А по подготовке к осенне-зимнему периоду этого года нас поддержало Министерство энергетики: мы реализуем программу по освоению 1,8 миллиарда рублей для подготовки к осенне-зимнему периоду. Я стараюсь объезжать все отдаленные населенные пункты. Но хотелось бы еще раз остановиться на том, что за этот короткий период восстановления устойчивого электроснабжения крайне недостаточно», - рассказал Сергей Меликов.

 

Прочитано 44 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top