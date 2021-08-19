Сергей Меликов: «Мы активно работаем по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов»

В ходе встречи были подняты вопросы социально-экономического развития региона. Также Сергей Меликов рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов. Он доложил Владимиру Путину, что в этом направлении идет тщательная работа, под его руководством.

«Сегодня мы активно работаем по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов, но работы, которую мы сегодня организовали, крайне недостаточно. В ряде городов отсутствуют резервы трансформаторной мощности на основных питающих станциях. И в целом для нормализации ситуации в электросетевом комплексе необходимо выполнить работы по модернизации, техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству объектов электросетевого комплекса республики. Реализация указанных мероприятий возможна при условии соответствующего финансирования. Считаю необходимым рассмотреть наше предложение о возможности финансирования данной программы в требуемом объеме: это 6,9 миллиарда рублей, это в целом реконструкция и модернизация. А по подготовке к осенне-зимнему периоду этого года нас поддержало Министерство энергетики: мы реализуем программу по освоению 1,8 миллиарда рублей для подготовки к осенне-зимнему периоду. Я стараюсь объезжать все отдаленные населенные пункты. Но хотелось бы еще раз остановиться на том, что за этот короткий период восстановления устойчивого электроснабжения крайне недостаточно», - рассказал Сергей Меликов.