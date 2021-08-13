Передал организациям ключи от автомобилей врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Городские и районные больницы получили 4 автомобиля «Лада Ларгус», 13 «Газелей» и 10 «Нив». В этом году предусмотрено оснащение автотранспортом медучреждений в количестве 177 единиц.
Дагестанские больницы оснащат новым транспортом
- Автор Шахри
- 13 августа, 2021. Пятница 09:34
Порядка 27 спецмашин было передано главврачам медучреждений 20 районов и городов Дагестана.
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