ЗАМАНА - Дагестанские больницы оснащат новым транспортом

Дагестанские больницы оснащат новым транспортом

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13 августа, 2021. Пятница 09:34
Дагестанские больницы оснащат новым транспортом

Порядка 27 спецмашин было передано главврачам медучреждений 20 районов и городов Дагестана.

Дагестанские больницы оснащат новым транспортом
Экономика

Передал организациям ключи от автомобилей врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Городские и районные больницы получили 4 автомобиля «Лада Ларгус», 13 «Газелей» и 10 «Нив». В этом году предусмотрено оснащение автотранспортом медучреждений в количестве 177 единиц.

 

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