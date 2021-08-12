ЗАМАНА - Дагестан ждет поддержки от федерального центра в создании новой системы обращения с ТКО

Дагестан ждет поддержки от федерального центра в создании новой системы обращения с ТКО

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12 августа, 2021. Четверг 10:13
Дагестан ждет поддержки от федерального центра в создании новой системы обращения с ТКО

Новую систему обращения с коммунальными отходами запустят в Дагестане при помощи средств из федерального бюджета, – сообщает ТАСС со ссылкой на советника председателя Правительства РД Зарему Уразаеву.

Дагестан ждет поддержки от федерального центра в создании новой системы обращения с ТКО
Экономика

По ее словам, поддержка из федцентра позволит создать новую систему обращения с ТКО, что обеспечит весь цикл движения отходов.

Сейчас региональное министерство природы занимается разработкой концепции корректировки территориальной схемы.

 

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