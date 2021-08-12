По ее словам, поддержка из федцентра позволит создать новую систему обращения с ТКО, что обеспечит весь цикл движения отходов.
Сейчас региональное министерство природы занимается разработкой концепции корректировки территориальной схемы.
Новую систему обращения с коммунальными отходами запустят в Дагестане при помощи средств из федерального бюджета, – сообщает ТАСС со ссылкой на советника председателя Правительства РД Зарему Уразаеву.
По ее словам, поддержка из федцентра позволит создать новую систему обращения с ТКО, что обеспечит весь цикл движения отходов.
Сейчас региональное министерство природы занимается разработкой концепции корректировки территориальной схемы.
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