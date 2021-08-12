Дагестан ждет поддержки от федерального центра в создании новой системы обращения с ТКО

Автор Шахри

Новую систему обращения с коммунальными отходами запустят в Дагестане при помощи средств из федерального бюджета, – сообщает ТАСС со ссылкой на советника председателя Правительства РД Зарему Уразаеву.