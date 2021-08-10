По словам Мажонца в республике сейчас завершается регистрация прав собственности на бесхозные объекты в муниципалитетах.
Политик также отметил, что с 2018 по 2020 год было выявлено 1743 объекта.
Подробнее – здесь.
Под руководством Манвела Мажонца в дагестанском правительстве обсудили постановку на учет бесхозных объектов электроснабжения.
По словам Мажонца в республике сейчас завершается регистрация прав собственности на бесхозные объекты в муниципалитетах.
Политик также отметил, что с 2018 по 2020 год было выявлено 1743 объекта.
Подробнее – здесь.
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