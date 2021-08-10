ЗАМАНА - В Дагестане выявляют бесхозяйственные объекты электроснабжения

В Дагестане выявляют бесхозяйственные объекты электроснабжения

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10 августа, 2021. Вторник 13:06
В Дагестане выявляют бесхозяйственные объекты электроснабжения

Под руководством Манвела Мажонца в дагестанском правительстве обсудили постановку на учет бесхозных объектов электроснабжения.

В Дагестане выявляют бесхозяйственные объекты электроснабжения
Экономика

По словам Мажонца в республике сейчас завершается регистрация прав собственности на бесхозные объекты в муниципалитетах.

Политик также отметил, что с 2018 по 2020 год было выявлено 1743 объекта.

 

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