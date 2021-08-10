ЗАМАНА - Дагестанским аграриям выделят субсидии

Дагестанским аграриям выделят субсидии

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10 августа, 2021. Вторник 07:17
Дагестанским аграриям выделят субсидии

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана поможет местным аграриям получить субсидии и возместить траты на развитие отдельных подотраслей и сельхозстрахование растениеводства.

Дагестанским аграриям выделят субсидии
Экономика

 Прием заявок начинается с 9 августа и закончится 7 сентября.

Все подробности – здесь.

 

 

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