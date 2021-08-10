ЗАМАНА - В министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана объяснили причины роста цен на газовое топливо

В министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана объяснили причины роста цен на газовое топливо

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10 августа, 2021. Вторник 06:55
В министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана объяснили причины роста цен на газовое топливо

На минувших выходных, 7 августа, руководитель министерства энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов обсудил с представителями Ассоциации владельцев автозаправочных станций повышение цен на газовое топливо (сжиженный углеродный газ).

В министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана объяснили причины роста цен на газовое топливо
Экономика

Одной из причин подорожания СУГ эксперты называют повышение стоимости топлива на бирже. Так, 6 августа она обновила свой исторический максимум, превысив 44, 74 тысяч рублей за 1 тонну.

Также на рост цен могло повлиять снижение реализации СУГ на бирже из-за пожара на газохимическом комплексе  «Газпрома» в Новом Уренгое.

Мурадов подчеркнул, что ситуация с СУГ создает в республике социальную напряженность. По его словам, недопустимо необоснованно повышать цены на топливо.

В свою очередь представители ассоциации заверили, что цена на СУГ будет обозначено в пределах разумного ввиду соцзначимости продукта.

 

 

 

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