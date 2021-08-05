«В первую очередь обсуждались вопросы, связанные с экономикой, экономическими моделями развития регионов Северного Кавказа. Мы подготовили по поручению Председателя Правительства подход, методику, как прогнозировать будущее, анализировать ситуацию в экономиках регионов до 2030 года», - поделился Решетников на брифинге, сегодня, 5 августа.
Максим Решетников рассказал о поездки в Дагестан
- Автор Диляра
- 05 августа, 2021. Четверг 20:16
Министр экономического развития Максим Решетников входе брифинга рассказал о поездки по СКФО, в том числе и про Дагестан.
Он отметил, что в каждом регионе были разобраны предметно возможности развития республик. Так в Дагестане, по его словам, нужно акцентировать внимание на Каспий и прикаспийские зоны.
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