Максим Решетников рассказал о поездки в Дагестан

Министр экономического развития Максим Решетников входе брифинга рассказал о поездки по СКФО, в том числе и про Дагестан.

Он отметил, что в каждом регионе были разобраны предметно возможности развития республик. Так в Дагестане, по его словам, нужно акцентировать внимание на Каспий и прикаспийские зоны.

«В первую очередь обсуждались вопросы, связанные с экономикой, экономическими моделями развития регионов Северного Кавказа. Мы подготовили по поручению Председателя Правительства подход, методику, как прогнозировать будущее, анализировать ситуацию в экономиках регионов до 2030 года», - поделился Решетников на брифинге, сегодня, 5 августа.