ЗАМАНА - Максим Решетников рассказал о поездки в Дагестан

Максим Решетников рассказал о поездки в Дагестан

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05 августа, 2021. Четверг 20:16
Максим Решетников рассказал о поездки в Дагестан

Министр экономического развития Максим Решетников входе брифинга рассказал о поездки по СКФО, в том числе и про Дагестан.

Максим Решетников рассказал о поездки в Дагестан
Экономика
Он отметил, что в каждом регионе были разобраны предметно возможности развития республик. Так в Дагестане, по его словам, нужно акцентировать внимание на Каспий и прикаспийские зоны.

«В первую очередь обсуждались вопросы, связанные с экономикой, экономическими моделями развития регионов Северного Кавказа. Мы подготовили по поручению Председателя Правительства подход, методику, как прогнозировать будущее, анализировать ситуацию в экономиках регионов до 2030 года», - поделился Решетников на брифинге, сегодня, 5 августа.

 

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