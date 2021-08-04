В Дагестане успешно реализован ряд агропромышленных проектов

В Дагестане развиваются несколько инвестиционных агропроектов, направленных на переработку с/х продукции.

Начотдела переработки сельхозпродукции, проектного управления и инвестиционной политики Минсельхозпрода Республики Дагестан Агабала Агаханов посетил несколько таких объектов в разных районах республики.

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