В Дагестане успешно реализован ряд агропромышленных проектов
- Автор Шахри
- 04 августа, 2021. Среда 15:58
В Дагестане развиваются несколько инвестиционных агропроектов, направленных на переработку с/х продукции.
Начотдела переработки сельхозпродукции, проектного управления и инвестиционной политики Минсельхозпрода Республики Дагестан Агабала Агаханов посетил несколько таких объектов в разных районах республики.
Подробнее о его поездке – здесь.
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