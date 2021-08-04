Объекты будут построены в рамках проекта «Образование» и «Демография».
Таким образом, в Махачкале появятся 3 детских сада, по одному детскому саду в Хасавюрте, Дербенте и Кизилюртовском, Магарамкентском, Кумторкалинском, Казбековском, Дербентском районах. Также будет открыты 2 школы в Хасавюртовском районе.
Присутствовавший на совещании врио министра образования и науки Дагестана Яхъя Бучаев заверил, что строительные работы на объектах уже завершены. Теперь их предстоит включить в реестр госимущества и передать в муниципальную собственность.