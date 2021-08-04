Новые школы и детсады откроют в Дагестане

В скором времени в Дагестане будут введены в эксплуатацию 12 объектов образования. Об этом сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов на совещании 3 августа.

Объекты будут построены в рамках проекта «Образование» и «Демография».

Таким образом, в Махачкале появятся 3 детских сада, по одному детскому саду в Хасавюрте, Дербенте и Кизилюртовском, Магарамкентском, Кумторкалинском, Казбековском, Дербентском районах. Также будет открыты 2 школы в Хасавюртовском районе.

Присутствовавший на совещании врио министра образования и науки Дагестана Яхъя Бучаев заверил, что строительные работы на объектах уже завершены. Теперь их предстоит включить в реестр госимущества и передать в муниципальную собственность.