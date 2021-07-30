В Дагестан прибыл министр экономического развития России Максим Решетников

Автор Диляра

В Дагестан приехал министр экономического развития Максим Решетников.

В ходе рабочей поездки министр совместно с врио Главы Дагестана Сергеям Меликовым обсудят меры по легализации бизнеса. Как отметил Решетников, активно развит неформальный сектор экономики - легкая промышленность, производство мебели и стройматериалов. Но легализовать их необходимо, и не только в промышленности – эта задача касается торговли, сферы ЖКХ, энергетики, сферы недвижимости.