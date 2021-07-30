ЗАМАНА - В Дагестан прибыл министр экономического развития России Максим Решетников

В Дагестан прибыл министр экономического развития России Максим Решетников

Автор
30 июля, 2021. Пятница 17:52
В Дагестан прибыл министр экономического развития России Максим Решетников

В Дагестан приехал министр экономического развития Максим Решетников.

В Дагестан прибыл министр экономического развития России Максим Решетников
Экономика
В ходе рабочей поездки министр совместно с врио Главы Дагестана Сергеям Меликовым обсудят меры по легализации бизнеса. Как отметил Решетников, активно развит неформальный сектор экономики - легкая промышленность, производство мебели и стройматериалов. Но легализовать их необходимо, и не только в промышленности – эта задача касается торговли, сферы ЖКХ, энергетики, сферы недвижимости.

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top