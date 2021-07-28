Сергей Меликов встретился с бизнес-сообществом региона

28 июля прошла встреча бизнес-сообществом с врио Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Говоря о едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Сергей Меликов отметил,что на 10 июля этого года содержится запись о более чем 36 тыс. субъектах малого и среднего предпринимательства, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года.

Также он отметил, что похожая динамика наблюдается и Статрегистр по Республике Дагестан, где только за этот год зафиксировано сокращение количества юридических лиц, являющихся корпоративными коммерческими организациями, хоть там и немного - почти на 2%.