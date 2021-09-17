Проектом дагестанских ученых заинтересовались в Турции
- Автор Шахри
- 17 сентября, 2021. Пятница 15:53
Дагестанские изобретатели создали технику для бесперебойного энергоснабжения, уличного освещения и мусоропереработки.
Свои изобретения ученые уже запатентовали.
«Разработанный нами стабилизатор позволяет качественно фильтровать напряжение. В случае прекращения подачи электроэнергии на объект, в течение суток может работать как UPS - источник бесперебойного питания», – говорит разработчик Руслан Гаджиомаров. Вице-премьер Правительства РД Батыр Эмеев ознакомился с разработками изобретателей и заверил, что своей стороны республика окажет поддержку проектам, для этого есть программы лизинга.
Сейчас у предпринимателей есть большой заказ из Турции. Они выражают надежду, что смогут поработать и на благо дагестанской земли.
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