Проектом дагестанских ученых заинтересовались в Турции

Дагестанские изобретатели создали технику для бесперебойного энергоснабжения, уличного освещения и мусоропереработки.

Свои изобретения ученые уже запатентовали.

«Разработанный нами стабилизатор позволяет качественно фильтровать напряжение. В случае прекращения подачи электроэнергии на объект, в течение суток может работать как UPS - источник бесперебойного питания», – говорит разработчик Руслан Гаджиомаров. Вице-премьер Правительства РД Батыр Эмеев ознакомился с разработками изобретателей и заверил, что своей стороны республика окажет поддержку проектам, для этого есть программы лизинга.

Сейчас у предпринимателей есть большой заказ из Турции. Они выражают надежду, что смогут поработать и на благо дагестанской земли.