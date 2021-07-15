ЗАМАНА - Три дагестанских города получат 105 миллионов рублей на ЖКХ

Три дагестанских города получат 105 миллионов рублей на ЖКХ

Автор
15 июля, 2021. Четверг 14:08
Три дагестанских города получат 105 миллионов рублей на ЖКХ

Дагестанское  Правительство направит 105 млн рублей на проектирование объектов ЖКХ в Дагестанских Огнях, Хасавюрте и Кизилюрте.

Три дагестанских города получат 105 миллионов рублей на ЖКХ
Экономика

Об этом было сказано на совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Как отметил председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов, средства пойдут на котельные в Хасавюрте и Кизилюрте, а также на систему телпоснабжения в Дагогнях.

 

 

  

 

Прочитано 34 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top