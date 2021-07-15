Об этом было сказано на совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду.
Как отметил председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов, средства пойдут на котельные в Хасавюрте и Кизилюрте, а также на систему телпоснабжения в Дагогнях.
Дагестанское Правительство направит 105 млн рублей на проектирование объектов ЖКХ в Дагестанских Огнях, Хасавюрте и Кизилюрте.
Об этом было сказано на совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду.
Как отметил председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов, средства пойдут на котельные в Хасавюрте и Кизилюрте, а также на систему телпоснабжения в Дагогнях.
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