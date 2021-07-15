Три дагестанских города получат 105 миллионов рублей на ЖКХ

Дагестанское Правительство направит 105 млн рублей на проектирование объектов ЖКХ в Дагестанских Огнях, Хасавюрте и Кизилюрте.

Об этом было сказано на совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Как отметил председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов, средства пойдут на котельные в Хасавюрте и Кизилюрте, а также на систему телпоснабжения в Дагогнях.