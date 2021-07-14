Для этих целей Правительство России выделено 2 миллиарда рублей.
По словам председателя Правительства России Михаила Мишустина, путевки получат более 50 тысяч человек. Это станет толчком для развития внутреннего туризма и отличным поощрением.
Участники проектов «Россия – страна возможностей» и «Российское общество “Знание”» получат возможность провести отпуска на территории страны за счет государства.
Для этих целей Правительство России выделено 2 миллиарда рублей.
По словам председателя Правительства России Михаила Мишустина, путевки получат более 50 тысяч человек. Это станет толчком для развития внутреннего туризма и отличным поощрением.
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