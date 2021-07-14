ЗАМАНА - На отдых участников двух федеральных проектов Правительство потратит 2 миллиарда рублей

На отдых участников двух федеральных проектов Правительство потратит 2 миллиарда рублей

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14 июля, 2021. Среда 18:26
На отдых участников двух федеральных проектов Правительство потратит 2 миллиарда рублей

Участники проектов «Россия – страна возможностей» и «Российское общество “Знание”» получат возможность провести отпуска на территории страны за счет государства.

На отдых участников двух федеральных проектов Правительство потратит 2 миллиарда рублей
Экономика

Для этих целей Правительство России выделено 2 миллиарда рублей.

По словам председателя Правительства России Михаила  Мишустина,  путевки получат более 50 тысяч человек. Это станет толчком для развития внутреннего туризма и отличным поощрением.

 

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