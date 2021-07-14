Хлеб всему голова: дагестанских пекарей поддержат материально

Дагестан с рабочим визитом посетил главный пекарь России, а по совместительству директор владимирского хлебозавода Алексей Лялин.

Он ознакомился с дагестанскими пекарнями и провел несколько деловых встреч, – сообщает РГВК «Дагестан».

Так, на одном из совещаний в минсельхозпроде Дагестана Алексей Лялин поднял важную тему – фиксированная цена на хлеб и качество продукта.

Поскольку хлеб является пунктом номер 1 в покупках россиян, цена на него должна оставаться адекватной. Совместить эти два пункта крайне сложно, поскольку качественное сырье сегодня стоит дорого.

Государство для поддержки пекарей и мукамолов выделяет субсидии. Так, в этом году Дагестан на эти цели получил 80 миллионов рублей, которые теперь надо освоить.