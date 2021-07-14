ЗАМАНА - На борьбу с опасным вирусом Дагестану выделят 29 миллиардов рублей

На борьбу с опасным вирусом Дагестану выделят 29 миллиардов рублей

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14 июля, 2021. Среда 14:42
На борьбу с опасным вирусом Дагестану выделят 29 миллиардов рублей

 На лечение больных коронавирусом в Дагестане будет дополнительно выделено более 29 миллионов рублей.

На борьбу с опасным вирусом Дагестану выделят 29 миллиардов рублей
Экономика

Соответствующее заявление сделало Правительство России. На эти средства будут закуплены медицинские препараты.

Всего же для борьбы с опасным вирусом направлено 2,4 миллиарда рублей.

 

 

 

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