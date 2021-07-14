Соответствующее заявление сделало Правительство России. На эти средства будут закуплены медицинские препараты.
Всего же для борьбы с опасным вирусом направлено 2,4 миллиарда рублей.
На лечение больных коронавирусом в Дагестане будет дополнительно выделено более 29 миллионов рублей.
Соответствующее заявление сделало Правительство России. На эти средства будут закуплены медицинские препараты.
Всего же для борьбы с опасным вирусом направлено 2,4 миллиарда рублей.
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