Власти Дагестана призывают не повышать цены на Курбан-Байрам

Для празднования Курбан-Байрама в Махачкалы организуют три площадки для забоя жертвенного животного.

Об это стало известно 13 июля, на совещании в Правительстве Дагестана.

Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к фермерам с просьбой не завышать цены на мясо и животных в этот священный для всех мусульман день.