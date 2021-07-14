Об это стало известно 13 июля, на совещании в Правительстве Дагестана.
Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к фермерам с просьбой не завышать цены на мясо и животных в этот священный для всех мусульман день.
Для празднования Курбан-Байрама в Махачкалы организуют три площадки для забоя жертвенного животного.
Об это стало известно 13 июля, на совещании в Правительстве Дагестана.
Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к фермерам с просьбой не завышать цены на мясо и животных в этот священный для всех мусульман день.
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