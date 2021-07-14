ЗАМАНА - Власти Дагестана призывают не повышать цены на Курбан-Байрам

Власти Дагестана призывают не повышать цены на Курбан-Байрам

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14 июля, 2021. Среда 00:34
Власти Дагестана призывают не повышать цены на Курбан-Байрам

Для празднования Курбан-Байрама в Махачкалы организуют три площадки для забоя жертвенного животного.

Власти Дагестана призывают не повышать цены на Курбан-Байрам
Экономика

Об это стало известно 13 июля, на совещании в Правительстве Дагестана.

Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к фермерам с просьбой не завышать цены на мясо и животных в этот священный для всех мусульман день.

 

 

 

 

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