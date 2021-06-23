608 безработных граждан просубсидировали – Минтруд Дагестана

В Министерстве труда и социального развития прошло селекторное совещание, которое проводили представители Роструда по реализации постановления «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».

Заместитель министра труда и социального развития РД Магомедзагид Кихасуров рассказал о ходе реализации проекта в регионе. По его словам, уже трудоустроено 608 человек. Из них 83-инвалида, 7 граждан, в возрасте от 18 до 20 лет., имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, 219 чел. – одинокие и многодетные родители, 31 – гражданин предпенсионного возраста и другие категории.