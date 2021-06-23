ЗАМАНА - 608 безработных граждан просубсидировали – Минтруд Дагестана

608 безработных граждан просубсидировали – Минтруд Дагестана

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23 июня, 2021. Среда 19:37
608 безработных граждан просубсидировали – Минтруд Дагестана

В Министерстве труда и социального развития прошло селекторное совещание, которое проводили представители Роструда по реализации постановления «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».

608 безработных граждан просубсидировали – Минтруд Дагестана
Экономика

Заместитель министра труда и социального развития РД Магомедзагид Кихасуров рассказал о ходе реализации проекта в регионе. По его словам, уже трудоустроено 608 человек. Из них 83-инвалида, 7 граждан, в возрасте от 18 до 20 лет., имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, 219 чел. – одинокие и многодетные родители, 31 – гражданин предпенсионного возраста и другие категории.

 

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