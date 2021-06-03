ЗАМАНА - Порядок назначения детских пособий изменен

Порядок назначения детских пособий изменен

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03 июня, 2021. Четверг 12:12
Порядок назначения детских пособий изменен

Согласно поправкам, внесенным в перечень предоставления ежемесячной денежной выплаты за ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, введена трехступенчатая система определения размера пособий.

Порядок назначения детских пособий изменен
Экономика

Зависит она, согласно данным дагестанского минтруда, от уровня доходов граждан, претендующих на нее, и размера прожиточного минимума на душу населения.
Более подробные сведения о получении выплат – в разделе «Информация».

 

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