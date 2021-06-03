Порядок назначения детских пособий изменен

Согласно поправкам, внесенным в перечень предоставления ежемесячной денежной выплаты за ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, введена трехступенчатая система определения размера пособий.

Зависит она, согласно данным дагестанского минтруда, от уровня доходов граждан, претендующих на нее, и размера прожиточного минимума на душу населения.

Более подробные сведения о получении выплат – в разделе «Информация».