Зависит она, согласно данным дагестанского минтруда, от уровня доходов граждан, претендующих на нее, и размера прожиточного минимума на душу населения.
Более подробные сведения о получении выплат – в разделе «Информация».
Порядок назначения детских пособий изменен
- Автор Арслан
- 03 июня, 2021. Четверг 12:12
Согласно поправкам, внесенным в перечень предоставления ежемесячной денежной выплаты за ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, введена трехступенчатая система определения размера пособий.
Зависит она, согласно данным дагестанского минтруда, от уровня доходов граждан, претендующих на нее, и размера прожиточного минимума на душу населения.