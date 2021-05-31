Две крупнейшие на Северном Кавказе обувные фабрики заработают в Дагестане

Дагестанские обувные фабрики “ДОФ” и “SERG” осмотрел Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев.

Стоит отметить, что это первые по масштабам и оснащению обувные фабрики на Северном Кавказе рассчитаны на выпуск более 500 и 600 тысяч пар обуви в год соответственно.

В сопровождении руководителя фабрики “ДОФ” Фейсала Алишаева Первый вице-премьер осмотрел производственные цеха, пообщался с коллективов, ознакомился с созданными условиями труда.

Алишаев рассказал, что на земельном участке с площадью 6000 кв. метров уже построено 5-этажное здание, оснащенное самой современной инфраструктурой. Производство рассчитано на выпуск более 500 тысяч пар обуви в год. В рамках реализации проекта будет создано свыше 300 рабочих мест со средней заработной платой от 25 до 50 тыс. рублей. Общий объем инвестиций составил порядка 300 млн рублей.

В ходе осмотра фабрики были обсуждены дальнейшие планы развития производства. По словам Руководитель завода поделился, что в планах есть построить общежитие для сотрудников, а также детское дошкольное учреждение.

Далее Батыр Эмеев осмотрел строительство в городе Махачкале обувной фабрики “SERG” и склада для хранения обуви на площади около 5000 кв.метров. На сегодня уже построено двухэтажное здание общей площадью 3300 кв. метров, где будет производиться мужская обувь.

Здесь вице-премьеры рассказал, что фабрика намерена наладить выпуск 600 тысяч пар обуви в год и также построить общежитие для сотрудников предприятия.

Подводя итоги поездки, Батыр Эмеев положительно оценил увиденное.

«Наша задача — поддерживать экономическую активность малого и среднего предпринимательства, сохранить имеющиеся и создавать новые рабочие места, оказывать содействие в легализации бизнеса предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также в реализации социальных проектов, создавая тем самым комфортные условия проживания сотрудникам предприятий», — заключил Первый вице-премьер Правительства Дагестана.