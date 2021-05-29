ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудят ситуацию с ценами на продовольственном рынке

В Правительстве Дагестана обсудят ситуацию с ценами на продовольственном рынке

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29 мая, 2021. Суббота 13:40
В Правительстве Дагестана обсудят ситуацию с ценами на продовольственном рынке

По поручению Врио Главы дагестана Сергея Меликова в Правительстве Дагестана пройдет совещание о ситуации и стабилизации цен на продовольственном рынке.

Совещание пройдет 31 мая, проведёт его заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. В ходе совещания планируют обсудить итоги мониторинга, проводимого в целях анализа ситуации на рынках республики и продовольственных гипермаркетах на предмет наличия социально значимых групп продовольствия и цен на нее. Будут рассмотрены меры, необходимые для стабилизации цен на продукты и т.д.

В Правительстве Дагестана обсудят ситуацию с ценами на продовольственном рынке
Экономика

 

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