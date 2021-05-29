В Дагестане усовершенствуют статус земель отгонного животноводства

28 мая Врио Главы Дагестана Сергей Меликов посетил прикутанное хозяйство Новый Борч Рутульского района осмотрев земли отгонного животноводства Бабаюртовского района.

Как сообщили в пресс-службе Администрации Главы и Правительства, в ходе рабочей поездки Сергей Меликов осмотрел среднюю школу на 320 учащихся.

«Она появилась на месте кутана бывшего совхоза имени 50-летия ДАССР Рутульского района на землях отгонного животноводства. Построена в 2009 году в рамках реализации федеральных целевых программ, в госсобственность республики принята в 2012 году. Учебное заведение оборудовано спортзалом, компьютерным классом, кабинетом труда», говорится в тексте.

После Сергей Меликов познакомился с полуфиналистом проекта «Большая перемена», который обучается в этой школе. Руководитель республики пообщался с перспективным юношей и пожелал ему успехов в дальнейшем.

Главной причиной посещения этой территории, сообщил руководитель субъекта, стала существующая проблема статуса земель отгонного животноводства.

По его словам, закон о статусе пастбищ будет прорабатываться.

«Этот закон будет проходить через общественные слушания. Каждый из вас сможет поучаствовать в его разработке. Это делается для того, чтобы мы имеющийся закон могли усовершенствовать. Социальные вопросы тоже будут решаться: по школе, садику, больнице, водоснабжению», – заверил Сергей Меликов.