20 низкопольных автобусов получил Дагестан

28 мая в Дагестан из Москвы прибыло 20 низкопольных автобусов большой вместимости и автобусов среднего класса, предназначенных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Дагестана.

Доставили автобусы в ОАО «Махачкалинская Автоколонна 1736», здесь их осмотрели Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев и врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов.

Встретил гостей генеральный директор автоколонны Курбан Исмаилов. Он выразил благодарность руководству республики и Минтрансу РД в содействии развития предприятия

Далее сотрудники ОАО «Махачкалинская Автоколонна 1736» продемонстрировали автобусы и рассказали о возможностях и перспективах предприятия.