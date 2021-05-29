20 низкопольных автобусов получил Дагестан
- Автор Диляра
- 29 мая, 2021. Суббота 12:40
28 мая в Дагестан из Москвы прибыло 20 низкопольных автобусов большой вместимости и автобусов среднего класса, предназначенных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Дагестана.
Доставили автобусы в ОАО «Махачкалинская Автоколонна 1736», здесь их осмотрели Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев и врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов.
Встретил гостей генеральный директор автоколонны Курбан Исмаилов. Он выразил благодарность руководству республики и Минтрансу РД в содействии развития предприятия
Далее сотрудники ОАО «Махачкалинская Автоколонна 1736» продемонстрировали автобусы и рассказали о возможностях и перспективах предприятия.
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